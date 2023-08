Dialogo tra sordi | potrebbe essere il titolo di una pièce tragicomica ambientata nella realtà di oggi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ancora una volta la storia tenta di fare bis, non soddisfatta del risultato disastroso ottenuto con il primo tentativo. Accadde che, alla fine dell’ ultimo conflitto, anche i paesi dell’ America Latina dovettero accogliere con notevole imbarazzo i soldati che aveva inviato di qua dell’ Atlantico. Essi avevano dato aiuto anche agli USA e si erano impegnati contro i movimenti violenti che dilagavano in Europa, ma avrebbero dovuto smettere di continuare di gran carriera, perché dentro i confini di casa propria si stavano concretando iniziative non in linea con l’atteggiamento adottato fino a allora dai governi dell’ epoca. Solo per colore, gli emigranti italiani che si recavano da amici e parenti per la visita di commiato- in quel momento dava prova di estrema rispondenza al vero che ” partire era un pò come morire” -si sentissero chiedere versi quale ” Merica” stessero emigrando, se ...