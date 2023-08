Detrazione Irpef figli | pronta la rivoluzione? Il piano di Bitonci

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo, ha rilasciato una intervista ai microfoni del quotidiano “Corriere della Sera” Son molti gli argomenti che il sottosegretario ha affrontato. Come quello relativo alla tassazione sulle banche. In merito a ciò Massimospera che il governo possa continuare su questa strada e che, allo stesso tempo, mantenga la linea. Anche perché ne è fortemente convinto, tanto da ribadire: “È il momento delle politiche a favore delle famiglie”. Una misura che, a dire il vero, dalle opposizioni è stata molto attaccata ed, allo stesso tempo, definita come “socialista”. Il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Massimo(Ansa Foto) Notizie.comCritiche che intende respingere al mittente visto che la considera in maniera molto diversa: ...

Tassazione sulle banche «Io spero che il governo tenga la linea». Massimo Bitonci, il sottesegretario leghista al ministero delle Imprese e del Made in Italy, ne è assolutamente convinto: «È il momen ...Riaperto il cantiere degli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e pmi innovative. Deve passare ora al Senato.