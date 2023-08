Per il forte vento e le alte temperature un incendio di vegetazione si è propagato all'interno di undi mezzi agricoli, vernici e solventi a Papaniciaro, in provincia di Crotone: al lavoro dalle 12.30 trenta vigili del fuoco con una decina di automezzi. Operazioni di spegnimento in corso, ...CROTONE - Per il forte vento e le alte temperature un incendio di vegetazione si è propagato all'interno di undi mezzi agricoli, vernici e solventi a Papaniciaro, in provincia di Crotone: trenta vigili del fuoco con una decina di automezzi al lavoro per le operazioni di spegnimento. pc/gslLehanno divorato anche due baracche in legno utilizzate comedi vari attrezzi agricoli. In totale sono bruciati circa 2000 metriquadri di arbusti, con leche si sono diffuse ...

Deposito in fiamme a Crotone, 30 vigili del fuoco al lavoro Il Lametino

Home Adn Kronos Deposito in fiamme nel crotonese, trenta vigili del fuoco al lavoro – Video