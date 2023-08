Denatalità | Roccella | col premier Meloni | donna e madre | l’Italia può cambiare rotta

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il ministroospite al Meeting di Rimini affronta il tema della natalità: un’incognita che la titolare del dicastero intestato alla famiglia, affronta proponendo l’equazione politica tra sostegno economico e rilancio culturale. Un binomio imprescindibile per un governo che, come quello in carica – e come ha ripetuto più volte il ministro in molte interviste e dichiarazioni pubbliche – vuole ricostituire e trasmettere ai cittadini il senso di una vicinanza dello Stato a chi desidera mettere al mondo un figlio. E nella sfida alla, con il governosiamo sulla strada giusta.: la sfida è soprattutto culturale La sfida è quella alla riaffermazione della centralità della famiglia. L’argomento al centro della convention di Comunione e Liberazione a cui la ...