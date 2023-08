Deblattizzazione | 100mila euro dal Comune per interventi nei quartieri di Salerno

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Ildiha stanziatoper supportare e rafforzare le attività di derattizzazione e deblatizzazione di competenza ordinaria dell’ASL. Nelle scorse settimane è stata realizzata la prima parte dei lavori di deblatizzazione che hanno interessato i principali assi viari conseguendo risultati ben apprezzabili. Dal 25 agosto si procederà ad altre tappe nelle zone: MATIERNO, CARMINE ALTO, PASTENA, MERCATELLO, SANTA MARGHERITA, SANT’EUSTACHIO E GELSI ROSSI. A settembre saranno successivamente raggiunti tutti i. L’intervento avviene nelle ore notturne mediante immissione nella rete fognaria di gas mortiferi per le blatte. I tombini, lo noteranno i concittadini nelle zone interessate, saranno contrassegnati da segnali speciali“- ha scritto, in un post pubblicato sul proprio ...

