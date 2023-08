De Laurentiis | il bilancio della FilmAuro in perdita per 66 milioni di euro C&F

Notizie Calcio - È stato un anno straordinario per Aurelio Detra lo storico scudetto del Napoli e la grande cavalcata anche col Bari in Serie B con la ...Filmauro Come infatti ......a titolo definitivo ed i rinnovi annunciati ufficialmente con tanto di tweet di De. Ad ...(Osimhen in primis) o cessioni di ingaggi molto pesanti come quello di Hirving Lozano che a......ha dato ampia dimostrazione di come si programma il futuro . Aver trattenuto Osigol è il più grande colpo di mercato dell'estate. Ma se lo può permettere per aver tenuto sempre il...

Patrimonio Aurelio De Laurentiis: il bilancio 2022 della Filmauro Calcio e Finanza

Come riportato da Calcio E Finanza il bilancio di FilmAuro, pubblicato nei giorni scorsi, chiude in rosso. In generale, la holding di Aurelio De ...Notizie Calcio - È stato un anno straordinario per Aurelio De Laurentiis tra lo storico scudetto del Napoli e la grande cavalcata anche col Bari in Serie B con la promozione persa soltanto alla fine a ...