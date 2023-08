DAZN boom | così l’abbonamento ti costa davvero poco | che offerta

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Con l’inizio del campionato di Serie A, è ripartita anche la caccia per sottoscrivere i migliori abbonamenti per guardare le partite. Ecco le migliori offerte e i modi per risparmiare qualcosa. Come da un biennio a questa parte, la Serie A sarà visibile attraverso due abbonamenti, ovveroe Sky. Il primo si occupa di trasmettere tutte le 10 gare di ogni giornata, mentre Sky ne avrà 3 in co-esclusiva. Un assetto che proseguirà almeno fino alla fine di questa stagione in quanto, nei prossimi mesi, ci sarà l’asta per i diritti TV del triennio 2024-2027. In occasione di questa annata, però, ci sono stati diversi cambiamenti per quanto riguarda la costruzione dei pacchetti. Le novità principali riguardano soprattutto la flessibilità degli stessi e la possibilità di registrate un determinato numero di dispositivi e la visibilità in contemporanea. Andiamole a scoprire. Le ...