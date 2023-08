Darmian | lavoro a parte | Cagliari-Inter in dubbio La situazione

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Matteoè inper, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie A.– Secondo quanto riportato da SportMediaset, Matteoè inper. L’esterno, a seguito di problemi alla caviglia in-Monza, ha compiutopersonalizzato alla Pinetina. Lo staff monitora e segue l’evoluzione delladi giorno in giorno. Fonte: SportMediaset.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...

...non ci sono dubbi sulle qualità di Sommer che garantisce esperienza e sicurezza al trio- ... stavolta cerca almeno di pareggiare grazie al grandein mezzo al campo del capitano Pessina e ...6: Palla al piede, si rende protagonista di giocate imprecise e potenzialmente autolesive. ... Generosissimoin copertura e solita intelligenza e qualità nel giocare palla. Avvia il 2 - 0 ...... mai realmente in partita e raramente pericolosa, c'è ancora tantoda fare per sognare in ...inizia la ripresa non al meglio e infatti la difesa dell'Inter per la prima volta sbanda ...

INTER, LAVORO PERSONALIZZATO PER DARMIAN: CAGLIARI IN DUBBIO - Sportmediaset Sport Mediaset

Non è certa la presenza di Matteo Darmian in occasione di Cagliari-Inter, match valido per la seconda giornata di Serie A. L'esterno ex Milan, vittima di problemi alla caviglia col Monza, ha lavorato ...Si tratterebbe di un buon pacchetto di allenamenti in vista di una prima convocazione in nerazzurro, soprattutto perché in questo momento Francesco Acerbi e Matteo Darmian non sono al top. Nel giorno ...