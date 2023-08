Dallas | morto il creatore della serie David Jacobs

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 23 agosto 2023) È scomparsodi, una dellepiù longevetv americana.didi successo negli Stati Uniti come, California e Paradise, è scomparso all'età di 84 anni. La notizia è stata confermata dal figlio Aaron a Variety.è noto per aver creato una delle soap opere simbolotv a stelle e strisce,, in onda per 14 stagioni dal 1978 al 1991, e lareboot omonima prodotta dal 2012 al 2014. Creò anche laspin-off California, che debuttò nel 1979 e proseguì per 14 stagioni fino al 1993. Oltre ae California, ...