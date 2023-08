Dal porno al convento | Emy Buono chiude OnlyFans | “Non voglio diventare una santa | però voglio allontanarmi da persone che mi giudicano”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Dalal. Sembra la classica boutade estiva, invece è la scelta – che più drastica non si può – della modella napoletana Emyche ha deciso dire il suo profilo sue di cambiare totalmente vita. Spoiler d’obbligo: non prenderà i voti, semplicemente staccherà per qualche tempo dalla vita di tutti i giorni decisa a ricominciare facendo tabula rasa dopo mesi complicati tra depressioni e pensieri suicidi. Tutta colpa del successo ottenuto dai video hot pubblicati sulla celebre piattaforma, dalla quale oggi dice di non essersi sentita tutelata: da quando sono diventati virali, parte della sua famiglia l’ha “rinnegata” e lei si è sentita etichettata a giudicata dalla società. CHI È EMYE PERCHÉ HA CHIUSO CONEmy ...