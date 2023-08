(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ancora pochi giorni e il caldo estivo dispazzato via dalche provocherà un calo termico importante, episodi di forte maltempo e nevicate sulle Alpi anche a quote basse

L'anticicloneperderà improvvisamente forza per la discesa verso il bacino del Mediterrano di aria più fresca, portata dalPoppea, un vortice che si attiverà sulle Isole Britanniche. ...L'estate ha i giorni contati. L'anticiclone africano '' che ha invaso il bacino del Mediterraneo sarà ancora protagonista delle nostre giornate fino ...a partire da domenica 27 IlPoppea ...IlPoppea spazza via il caldocambia tutto La data da segnare sul calendario è domenica 27 agosto, quando il'Poppea' che viene dalla Scandinavia spazzerà via l'anticiclone ...

Da Nerone al ciclone Poppea: ecco quando ci sarà la "fine" dell'estate ilGiornale.it

