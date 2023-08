Criscitiello esagera | «Sanchez era stato scaricato | ora ritorna Che confusione!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 23 agosto 2023)di fatto prenderà il posto di Joaquin Correa nell’attacco dell’Inter. Michelenel corso di Sportitalia Mercato hato con un’affermazione legata al mercato dei nerazzurri. IL RITORNO – Michelenon le manda a dire dopo l’addio di Joaquin Correa e il probabile ritorno di Alexisall’Inter: «Riportare Alexische eraquasidall’Inter, ci dà la sensazione un po’ di confusione e di smarrimento. Poi tutto può passare per buono. Alla prima sconfitta la colpa sarà di Inzaghi dicendo che è un incapace». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...