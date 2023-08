Cremonese-Bari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Le due squadre puntano in alto dato che il loro obiettivo è la promozione in A.si giocherà sabato 26 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Zini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi sono stati bloccati sul proprio campo dal Catanzaro al termine di un match combattuto. Ci riproveranno contro i pugliesi nella speranza di ottenere i tre punti. I galletti hanno impattato contro il Palermo finendo il match addirittura in nove uomini. Proprio alla luce di questa situazione, il pareggio ottenuto contro i siciliani è sicuramente un risultato prezioso. LE(4-2-3-1): Sarr, Sernicola, Bianchetti, Ravanelli, ...