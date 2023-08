Covid | scienziato Usa | Variante Pirola non è destinata a sparire

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Roma, 23 ago. (Adnkronos Salute) - "Più vediamo diffondersi laipermutata Ba.2.86, ad ora presente in 6 Paesi e in circa il 2% delle acque reflue in una regione svizzera, più sembra preoccupante, soprattutto in un momento in cui la sorveglianza è diminuita: non èa svanire". Lo evidenzia loUsa Eric Topol, responsabile dello Scripps Research Translational Institute in California, su Twitter parlando della nuova. "L'immuno-evasitività di Ba.2.86, con più di 35 mutazioni e cambiamenti di aminoacidi rispetto a Xbb.1.5, il bersaglio del 'nuovo' vaccino, ancora non disponibile - aggiunge Topol - sarà problematica ed esemplifica il motivo per cui una strategia di caccia alle varianti non funziona. Abbiamo bisogno di un vaccino a prova di varianti ed esistono ...