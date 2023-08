Costiera malfitana | pronti a riaprire parzialmente dopo 6 giorni VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Viene monitorato da Anas e Prefettura di Salerno il flusso veicolare sulla strada statale 163 che da oggi e per i prossimiresterà chiusa dalle otto alle 16 per consentire i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, a rischioil grosso incendio che si è verificato prima di Ferragosto nell’area compresa tra i comuni di Cetara e Maiori.un primo momento nel quale, come da verbale dell’incontro di ieri a Maiori, era stata stabilita la chiusura per 45, i sindaci di Maiori e Cetara oggi hanno corretto il tiro. In una nota inviata questa mattina è stato infatti specificato che si è deciso di chiudere al traffico totalmente per i primi 6in maniera tale da poter concentrare in questa prima fase tutte le operazioni più importanti e delicate ...