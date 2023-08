Cosmi | «Lukaku? Meglio Zapata! All’Inter era la riserva di Dzeko»

Commenta per primo Serseè stato intervistato durante l'evento di presentazione della collaborazione tra la Serie A e ...- 'Non sono così sorpreso, conosco il calcio e le sue persone. Il ...Commenta per primo Serseè stato intervistato durante l'evento di presentazione della collaborazione tra la Serie A e ...- 'Non sono così sorpreso, conosco il calcio e le sue persone. Il ...

Cosmi: 'Lukaku Non sono così sorpreso. Scudetto Napoli favorito ... Calciomercato.com