Cos’è SIISL? Tutto quello che devi sapere sul nuovo sistema cerca-lavoro

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sta per fare il suo ingresso sul panorama nazionale una nuova piattaforma che sarà dedicata alla gestione dei cosiddetti occupabili, stiamo parlando del, ilInformativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa. Andiamo ad approfondirne i vari aspetti e come funziona. Credit immagine: Ministero dello Sviluppo Economico e delle Politiche Sociali Questa piattaforma è stata voluta direttamente dal Ministero delper gestire questa nuova fase dedicata all’inclusione di tutti coloro che sono alla ridi un’attività lavorativa. Sembra proprio che ormai sia già pronto un decreto interministeriale composto da 10 articoli che in tempi brevissimi dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. La nuova piattaforma, dalle ultime notizie dovrebbe essere attiva già a decorrere dal primo settembre 2023. ...