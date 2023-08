Cosa aspettarsi dall' Italia di Pozzecco ai Mondiali di basket

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Questa nazionale ha un presente e un futuro, dobbiamo esserne consapevolmente contenti”, parole e musica di Gianmarco, il commissario tecnico meno allenatore mai sedutosi sulla panchina azzurra. Il Poz ama raccontarsi come un allenatore che non allena, ma poi a smentirlo sono i fatti. Anzi i suoi giocatori, quelli che lui considera come dei figli. Loro raccontano di come curi i dettagli, di come prepari le partite, per non dire di come riesca a caricare la squadra. Il Poz è un po’ come le pile Duracell, ti dà una carica che non finisce più, neppure quando gli arbitri lo cacciano dal campo come capitato lo scorso anno. La Nazionale che ha costruito per questinon è molto differente da quella dello scorso anno agli Europei e da quella che Meo Sacchetti aveva portato ai Giochi. Il quintetto base è lo stesso: Spissu, Tonut, Fontecchio, ...