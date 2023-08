Corriere dello Sport – da Kean a Jovic | tutti i nomi

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) 2023-08-23 17:01:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: ROMA – Zapata alla Roma rischia di saltare definitivamente. Brusca frenata nell’affare, filtra pessimismo e a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato l’urgenza del club giallorosso rimane quella di accelerare per un attaccante. A questo punto la Roma studia le alternative al centravanti colombiano, bloccato dall’Atalanta e ormai convinto a restare a Bergamo. Le alternative a Zapata Alla Roma serve una prima punta, questa è l’unica cosa certa, chi sarà invece è ancora tutto da decifrare. A Tiago Pinto sono stati offerti, ma lo juventino non arriverebbe in prestito, come puntualizzato da Torino. La suggestione, che però non trova conferme da Londra e dal Chelsea, è Lukaku, che ...