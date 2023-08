Corridoio Vasariano imbrattato | le reazioni Il ministro Sangiuliano | Atto gravissimo

Imbrattate con scritte le colonne dela Firenze, la storica "passeggiata coperta" voluta dalla famiglia Medici e ideata da Giorgio Vasari per unire gli Uffizi con Palazzo Pitti. Lettere dell'alfabeto, numeri e simboli, ...Il direttore degli Uffizi Schmidt: "Qui ci vuole il pugno duro della legge". Il sindaco Nardella: "Vergognoso gesto vandalico"" Dks 1860 ", un carattere per ogni colonna. Eccola, la scritta in vernice nera che stamattina, 23 agosto, i fiorentini ha ritrovato sulle colonne del. Un gesto, al momento, compiuto da ignoti, ma che il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha fortemente giudicato "vergognoso" e "vandalico". Il post di Nardella "...

Nella notte a venir imbrattato con della vernice spray è stato uno dei simboli di Firenze, il Corridoio Vasariano, il percorso che collega la Galleria degli Uffizi al Ponte Vecchio. A dare notizia ...ROMA – “L’imbrattamento delle colonne del Corridoio Vasariano a Firenze è un altro atto di vandalismo gravissimo perché colpisce uno dei luoghi simbolo del patrimonio nazionale”, dichiara il Ministro ...