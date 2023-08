Corridoio vasariano imbrattato | il direttore tedesco degli Uffizi | Serve il pugno duro Basta pene simboliche

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Condanno senza mezzi termini l’imbrattamento dei pilastri delavvenuto ieri notte. Dalla scoperta del detestabile atto all’alba, i Carabinieri sono al lavoro ad analizzare le videoregistrazioni e a seguire i vari indizi collegati. Chiaramente non si tratta del ghiribizzo di un ubriaco ma di un atto premeditato, e ricordo che per casi di questo genere negli Stati Uniti è previsto il carcere fino a cinque anni.con le punizionie con attenuanti fantasiose! Qui ci vuole ildella legge”. Così ildelle GallerieEike Schmidt commenta l’atto vandalico compiuto in nottata sulle colonne dela Firenze L'articolo proviene ...