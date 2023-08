Correa | squadra francese si inserisce nella corsa Trattativa difficile

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Joaquincontinua a collezionare interessamenti, ma mancano passi concreti. Dalla Francia arriva un’indiscrezione circa una mossa di un club della Ligue 1. CESSIONE – Arrivato per circa 30 milioni di euro dalla Lazio il destino di Joaquinall’Inter sembra ormai segnato. La dirigenza apre ad un prestito con diritto di riscatto a 25 milioni di euro, il Torino ritiene eccessiva la richiesta. Il presidente del Lille Olivier Letang ha parlato mercoledì mattina con l’agente del calciatore, ossia Alessandro Lucci. I nerazzurri non hanno apprezzato, vogliono che si tratti prima con loro. L’attaccante apprezzerebbe una partenza all’estero, ha il desiderio di candidarsi per un ritorno con l’Argentina di Lionel Scaloni. Le sirene perci sono anche dall’Inghilterra e dalla Spagna. Per il Lille laè ...

Il neocapitano dellaogni stagione cresce in termini di realizzazioni: l'anno scorso ha ... Unica pecca, che non ha trovato spazio neanche quando è uscito il campione del mondo della ...E, conscio di questa novità,si sta guardando attorno. L'ipotesi prestito al Torino non lo scalda granché. L'argentino preferirebbe una cessione all'estero, in unadi livello, dove ...... interista dalla nascita che a 29 anni ha voglia di mettersi alla prova con una grandee l'Inter in questo potrebbe essere soluzione gradita per l'attaccante calabrese. Poi c'è, che da ...

Diventa sempre più difficile per il Toro arrivare a Correa dell'Inter, costretto a salutare i nerazzurri perchè non ha spazio. In Premier piace al Bournemouth, in Liga al Betis, ...Ci sono tanti modi giornalistici per paventare la (induzione alla) dipartita tecnica di un calciatore che ha ampiamente deluso le aspettative, specie se dopo un insipido biennio di permanenza ...