Correa | sondaggio del Lipsia per l’attaccante dell’Inter Il punto

(Di mercoledì 23 agosto 2023)da parte delperargentino di proprietà, Joaquin. La situazione.– Queste le parole di Alfredo Pedullà su Twitter. “per Joaquin. Decidein base alle altre proposte che ha ricevuto“. INTER – Pedullà, rispondendo ad una domanda di un utente sulla possibile cessione delargentino da parte, ha spiegato. “Lo danno in prestito oneroso o definitivo anche per 15 milioni“. Fonte: Twitter Alfredo Pedullà Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...

...come potenziale sostituto di Joaquin, ma il Nino Maravilla non sembra essere l'unico sul taccuino dei dirigenti nerazzurri. Negli ultimi giorni, infatti, sarebbe stato fatto unper ...Duvan Zapata (LaPresse) - Calciomercato.itAdesso Marotta e Ausilio proveranno a sistemare... IT - Bonucci,del Besiktas ma pista freddaIl Besiktas ci prova per Bonucci, ma il difensore ......di sinistra del partito Movimiento revolución ciudadana ( legato all'ex presidente Rafael, ... A sfidarla in autunno, contro ogni previsione e, l'imprenditore Daniel Noboa Azin , ...

Esclusiva: Joaquin Correa, sondaggio del Lipsia Alfredo Pedullà

Futuro tutto ancora da scrivere per Joaquin Correa, bramato dal Torino e sondato anche dal Lipsia nelle ultime ore: l'Inter attende l'offerta giusta ...C’è stato un sondaggio da parte del Torino per Joaquin Correa. L’attaccante, in uscita dall’Inter, ha una sua preferenza Il Torino è sulle tracce di Joaquin Correa, in uscita dall’Inter. I granata ...