Correa | le offerte ufficiali? La situazione dell’argentino – SM

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Joaquinha la possibilità concreta di lasciare l'Inter, vorrebbe un maggiore minutaggio. Su Sport Mediaset viene delineata ladel calciatore.– Per ora si tratta solo di interessamenti, ma non c'è alcuna offerta ufficiale. Joaquinè seguito da Betis Siviglia, Siviglia stesso, Torino e da altre dalla Bundesliga. Questi club si sono fermati ai sondaggi, non hanno fatto passi in avanti concreti. Il giocatore vuole partire perché conscio dei pochi minuti che potrà avere a disposizione con l'Inter. La dirigenza apre anche ad un prestito con diritto di riscatto.