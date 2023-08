Correa | interesse dalla Spagna per l’argentino dell’Inter

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il mercatopotrebbe essere completato in questa ultima settimana con l’uscita die il ritorno di Sanchez Il mercatopotrebbe essere completato in questa ultima settimana con l’uscita die il ritorno di Sanchez. Non solo in difesa, perché le manovre dei nerazzurri sono anche in avanti dopo il ritorno di Arnautovic potrebbe esserci anche quello del cileno ma prima c’è da vendere. Suhanno messo gli occhi anche le due squadre di Siviglia, in pressione per provare a convincere società e giocatore al trasferimento. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.