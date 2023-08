Conversazioni sulla Chiesa Appunti per il Sinodo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Pubblichiamo la prefazione di Angelo Scola, cardinale arcivescovo emerito di Milano, alla nuova edizione di “”, il volume edito da Itaca (208 pp., 18 euro) e curato da Jean-Robert Armogathe che ripropone le interviste che nel 1985 Scola fece a Henri De Lubac e Hans Urs von Balthasar. Nella primavera dell’anno scorso ho ricevuto in omaggio dall’editore CERF di Parigi il volume in cui sono state raccolte le due interviste da me fatte nel 1985 rispettivamente al cardinal Henri De Lubac e al cardinale eletto Hans Urs von Balthasar. L’idea nacque da me e dal giornalista di 30Giorni Alver Metalli in occasione deldei Vescovi del 1985 indetto da San Giovanni Paolo II per il 20° anniversario della chiusura del Concilio Vaticano II. Io non sapevo nulla di questa riedizione dei due ...