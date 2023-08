Controlli straordinari in Cilento | scattano sanzioni e denunce

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn esecuzione al piano provinciale di prevenzione disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Salerno per una “estate sicura”, sono stati intensificati ialla circolazione stradale in relazione all’aumentato traffico veicolare verso le zone di villeggiatura marine e montane dell’area turistica cilentana. In particolare, nei 29 comuni della giurisdizione del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania sono stati svolti servizidi controllo dinamico del territorio finalizzati al contrasto alla microcriminalità in genere ed alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e la persona; particolare attenzione è stata posta alla verifica del rispetto delle norme “salva vita” del Codice della Strada lungo le arterie stradali con posti di blocco di controllo dei militari delle Stazioni ...

Nell'ambito del servizio sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa due assuntori di sostanza stupefacente di 36 e 35 anni che, a seguito dei; venivano trovati in possesso ...... In questi giorni, gli agenti di Polizia Locale, coordinati dal Comandante dottoressa Domenica Piccoli, hanno effettuato dei servizidi controllo nelle ore serali e notturne, dalle 22,00 ...In tema di tasse, ci sarà inoltre la definizione di una tassazione agevolata su, ... Come cambiano ifiscali con nuova delega fiscale approvata Con l'approvazione della nuova ...

Controlli straordinari della Polizia sul territorio: un foglio di via e due avvisi orali L'altopiano

In particolare, nei 29 comuni della giurisdizione del Reparto Territoriale Carabinieri di Vallo della Lucania sono stati svolti servizi straordinari di controllo dinamico del territorio per il ...Estate a Salerno, controlli dei carabinieri in Cilento: il bilancio. Sono stati controllati 420 veicoli, identificate 450 persone ...