Contro Barthes

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Alla fine del XIX secolo, in Francia l’esecuzione capitale era ancora praticata usando la ghigliottina. Il boia, però, non agiva da solo; tre erano gli sgherri che si occupavano di tener fermo il condannato giustamente recalcitrante; di questi, il più sfortunato, era quello cui spettava il compito di immobilizzarne la testa, tenendola per i capelli. Per un curioso slittamento semantico, tale gesto venne definito dal popolo tirer le portrait, afferrare il viso, catturarlo, cioè, come farebbe un fotografo col suo otturatore, non così dissimile dalla lama della ghigliottina. E’ proprio l’atto di “immortalare”, cioè del rendere immortale, ma anche del “consegnare alla morte”, che dona alla fotografia, secondo Joan Fontcuberta, una natura dubbia ed enigmatica, più volte al centro di riflessioni estetiche e artistiche, che l’autore tenta di disaminare a partire dalle posizioni di Roland ...