Continua con Raffaello Converso la rassegna Sorrento Incontra 2023

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Lariparte il 24 agosto alle 20.30 nel Chiostro di San Francesco cone Franco Ponzo protagonisti dello spettacolo musicale e canoro “La canzone napoletana d’autore”. Riprende in penisola “”, la bella manifestazione con Napoli protagonista nata per celebrare la straordinaria città e la sua millenaria cultura. Prodotta dalla “In Scena”

... a cui stiamo dando impulsostraordinari risultati in tutta Italia", il commento del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano che lo definisce un "tesoro archeologico".a leggere ...E proprio dall'Ucraina - dove Sant'Egidioa sostenere la popolazionedistribuzioni di generi alimentari, spedizioni di materiale sanitario e ha aperto centri educativi per bambini e ...l'emergenza caldo e tutto quello che era stato promesso ovvero la sistemazione dei ... Ci preme sottolineare che ogni giorno i colleghi sono costretti a svolgere turniautovetture roventi ...

Calciomercato Roma - Lukaku continua ad allenarsi con l'Under 21. Si offre ai giallorossi ma il... Voce Giallo Rossa

La società guidata da Mark Zuckerberg ha infatti annunciato che le chat su Messenger verranno aggiornate " a standard di crittografia più avanzati come parte dei nostri continui test di crittografia ...Emilia-Romagna, a tre mesi dall’alluvione dallo Stato sono arrivati 60 milioni. Danni per 8,8 miliardi, ma il governo ne ha previsti in tutto 4,5 (spalmati su 3 anni) ...