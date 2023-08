Conference League | la Fiorentina riparte da Vienna Il '2' dei viola in casa del Rapid vale 1 | 65

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato alla vigilia dei preliminari di. I dettagli Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Rapid Vienna - Fiorentina. LE PAROLE - "Sono stati due anni importanti e ricchi di soddisfazione, c'è ...Vincenzo Italiano , tecnico della Fiorentina, ha parlato alla vigilia del match contro il Rapid Vienna, valevole per l'andata dei preliminari di2023/2024: ' Bisogna archiviare ciò che è successo lo scorso anno e ripartire da zero . Ogni gara ha una storia a sé, dovremo battagliare. Ci aspetta un doppio confronto importante ...Levski Sofia - Eintracht Francoforte è un match valido per l'andata degli spareggi di qualificazione allae si gioca giovedì alle 19:00: pronostici. Quella dello scorso anno è stata una stagione in tono minore per l' Eintracht Francoforte , incapace di chiudere tra le prime quattro in ...

CONFERENCE LEAGUE, BIRAGHI: "LA FINALE 8 VOLTE SU 10 LA VINCIAMO" Sport Mediaset

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Rapid Vienna in Conference League: "Ripartiamo e credo che la squadra ...Domani i bianconeri affrontano l’Union Saint-Gilloise nella gara d’andata dei playoff di Europa League - In palio i gironi della seconda competizione continentale - La squadra di Croci-Torti ci crede ...