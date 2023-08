Concorso ASL di Brindisi | 2 Posti da Dirigente Medico

(Di mercoledì 23 agosto 2023)Pubblico per la copertura di 2di, disciplina di oncologia, presso la ASL di. In adempimento alla deliberazione C.S. ASL BR n. 1885/GC del 20 luglio 2023, l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia diha proceduto all’istituzione di unpubblico. Tale, basato su valutazione dei titoli e sostenimento di esami, ha l’obiettivo di procedere alla selezione di due dirigenti medici specializzati nella disciplina dell’oncologia. Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 3 agosto 2023 ...

... diretta al contrasto del fenomeno delle truffe ed attuata con ilattivo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e della locale, come noto, sono stati realizzati manifesti e ...Dottor Sella, è mai stato dipendente di una"Dopo la laurea, nel 2002, ho fatto il corso per l'... se finisce tutto posso sempre rientrare in azienda, mi hanno anche invitato a fare il...... e note sono anche le vicende relative alche avrebbe fornito una boccata di ossigeno alla ... Ci auguriamo che oltre il Prefetto possa intervenire anche il SISP dellaa tutela della salute ...

Ausl Roma, concorso per 125 medici – Secondamano® Secondamano

PESCARA – La FP CGIL, da sempre in prima linea per la promozione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, chiede alle Asl Abruzzesi, alla Regione e agli Enti Regionali di dar seguito a quanto ...Il Comune di Fiumicino ha indetto un concorso per l'assunzione di 15 agenti di Polizia Locale da assumere di... L’ASL Roma 6 Albano Laziale ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 152 ...