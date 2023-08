Concerto Piovani | on Matera FdI | Non parteciperò | gli eventi pagati con i soldi dei pugliesi non possono essere per pochi intimi

(Di mercoledì 23 agosto 2023) ... non vi devonodei fortunati e degli esclusi, per altro selezionati in modo poco trasparente, da quello che leggo sui social nei commenti dei tanti andriesi delusi. "Si dirà che aver scelto ...

"Ho deciso di non partecipare aldel maestro Nicola, in programma domani 24 agosto, ad Andria, nonostante avessi accettato l'invito con grande piacere, ma in quel momento non ero a conoscenza di come l'evento fosse ...... Nicola, Trilok Gurtu, Ziya Azazi e molti altri. Dal 31 agosto al 3 settembre musica, arte, cultura e aggregazione a Casertavecchia. Ingresso gratuito.Alex Britti ad Amalfi Grande ..."In qualità di consigliere comunale mi sono stati recapitati, nella cassetta postale istituzionale, due biglietti delche terrà il Maestrogiovedì al Castel del Monte. Rifiuto sempre i biglietti gratis! Del resto, per quali meriti speciali un consigliere comunale dovrebbe essere destinatario di ...

Profetico il titolo scelto Nicola Piovani, per il suo concerto a Castel del Monte il 24 agosto: "La musica è pericolosa". L'on Matera di Andria declina l'invito ...Il Concerto del Maestro Nicola Piovani a Castel del Monte era presentato come un evento completamente gratuito con prenotazione obbligatoria, organizzato dal Comune di Andria e da AXV Onlus grazie al ...