(Di mercoledì 23 agosto 2023) Undel Manchesterha fatto sapere a tutto il mondo del calcio che Pepnella giornata di martedì si è sottoposto a un’operazione. Il club spiega che l’allenatore “soffre da tempo di forti doloried è volato a Barcellona per un intervento chirurgicoeseguito ddottoressa Mireia Illueca. L’intervento è stato un successo e Pep ora si riprenderà e si riabiliterà a Barcellona”.resterà lontano dsua squadra per almeno un paio di partite. In sua assenza, il vice allenatore Juanma Lillo supervisionerà l’allenamento della prima squadra einfino al ritorno ...

Riceviamo e pubblichiamo ildella lista Tommaso Police Sindaco (opposizione) sul taglio degli alberi in piazza 25 ... l'Amministrazione Comunale ha deciso un po' all'che i tigli di ......Spalletti e che il presidente del Napoli ha fornito la stessa versione esibita poi nel. ...di Roberto Mancini che ha rovesciato su di lui la responsabilità del divorzio; 2) la ...La Honda, con la sua sterminata vetrina di trofei, non può gettare la spugna all'. Anche ... Il Gresini Racing Team ha ancheil rinnovo della partnership con Ducati per il biennio ...

Comunicato improvviso del City: Guardiola operato d’urgenza alla schiena, non sarà in panchina Il Fatto Quotidiano

Il Cile è devastato da giorni da pesanti inondazioni, che hanno portato allo stato di emergenza in quattro regioni. Oltre 20mila persone sono state evacuate ...Vediamo che cosa è accaduto a Le Iene, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Il volto noto ci ha lasciati, i dettagli nel nostro articolo qui di seguito.