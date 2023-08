Come viene affrontata la questione del potenziamento delle frequenze del 5G

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Delrete 5G se ne è discusso, in Italia, in particolar modo ad aprile. Nel ddl concorrenza si attendeva una modifica, volta al, dello spettrocollegate alle antenne 5G. Dalla maggioranza però, all’epoca – e in particolare da parte della Lega – è arrivato un freno. Dellaavevamo provato a parlare anche con la deputata e vicepresidente di Azione Giulia Pastorella. LEGGI ANCHE >>> Giulia Pastorella: «Timori infondati dietro al mancato aumentosoglie per l’emissione del 5G» Ilrete 5G “ostaggio” di questioni elettorali Il governo di Giorgia Meloni aveva affermato che –da indicazioni e in continuità col lavoro effettuato dai precedenti governi – avrebbe aumentato la ...