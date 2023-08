Come riconoscere un ritardo di linguaggio nel tuo bambino

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Nei primi anni di vita si osserva una grande variabilità nell’acquisizione e nello sviluppo delle competenze linguistiche dei piccoli. A due anni, ad esempio, ci sono bambini che dicono meno di 50 parole e bambini che si esprimono già attraverso frasi complete. Per questo motivo è importante conoscere quali sono i segnali che ci permettono di capire quando si è in presenza di unparlatore tardivo per poter intervenire. Con il termine PARLATORE TARDIVO o LATE TALKER si fa riferimento ai bambini che mostrano unnello sviluppo del. Nel 15% della popolazione circa (Desmarais, Silvestre et al., 2008), a due anni d’età, il vocabolario espressivo è costituito da meno di 50 parole*, oppure è costituito da più di 50 parole ma ilnon è in grado di combinare due parole insieme (es. “mamma ...