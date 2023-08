Com’è morto Mango? L’infarto durante un concerto e il sogno premonitore

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La sera del 7 dicembre 2014è al Palaercole di Policoro, in provincia di Matera, ospite di un evento benefico.è salito sul palco a mezzanotte, accusa un malore mentre è al pianoforte, esibendosi sulle note della sua canzone più conosciuta, Oro. Chiedendo scusa al pubblico, interrompe la performance. Viene portato nel retropalco, dove i soccorsi sono immediati: le sue condizioni però appaiono subito molto gravi. Muore prima di riuscire a raggiungere l’ospedale l’8 dicembre, stroncato da un infarto fulminante. E’ sepolto a Lagonegro, in provincia di Potenza, il suo paese natale. L’artista, autore di capolavori come “La rondine”, “Oro”, “Come Monnalisa”, lasciava cari e fan facendo ciò che più amava: cantare. A stroncarlo è stato infatti un infarto arrivatoilche stava tenendo al Pala ...