Come le tartarughe | recensione | storia di una separazione all’italiana

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Ecco la nostradile, opera prima dell’attrice Monica Dugo già presentata alla Mostra del Cinema di Venezia 2022: ladi una coppia raccontata tramite le reazioni di una madre e dei suoi figli Presentato nella sezione Biennale Cinema della Mostra del Cinema di Venezia 2022 arriva nelle sale di fine estatele, esordio alla regia dell’attrice Monica Dugo che qui interpreta anche la protagonista. Un film molto intimo con pochi attori e pochissimi spazi, in cui dolore e trauma dell’abbandono vengono contenuti e amplificati con un realismo di messa in scena tanto encomiabile quanto, purtroppo, un po’ banale. Un addio improvviso Daniele (Angelo Libri), Lisa (Monica Dugo), Sveva (Romana Maggiora Vergano)e Paolo (Edoardo Boschetti) sono una ...

Pier Cortese PIER CORTESE firma le musiche originali del film "le", opera prima di Monica Dugo in uscita il 24 agosto 2023 nelle sale cinematografiche italiane. La pellicola, presentata per la prima volta nel 2022 durante le giornate della 79ª ...piante, animali e detriti organici), senza alterare quindi le comunità biotiche,invece accade ... La temperatura della sabbia, ad esempio, determina il sesso dei piccoli dellemarine, ...Nel fregio della clessidra realizzata dall'artista ceco,ricordato dalla consigliera comunale ... conosciuta anche con il nome di 'Piazza delle', per lescolpite da Thaimer, ...

Come le tartarughe, recensione cinematografo.it

L'evento, il primo in Romagna, è avvenuto nell’area della storica Colonia Varese di proprietà della Regione, oggi parte di un Sito di importanza comunitaria (Sic), all’interno del corridoio europeo di ...Tra lo stupore dei volontari e di alcuni curiosi che contavano le ore per vedere lo spettacolo sono salite in superficie circa 20 tartarughe ...