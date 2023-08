Coltiva in casa mega pianta di cannabis | denunciato 55enne

(Di mercoledì 23 agosto 2023) San Felice a Cancello. Sembrava unaornamentale, ma quellata all’interno di un terreno a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, di proprietà di un cinquantacinquenne della zona, è risultata essere una rigogliosadi canapa indiana (indica) dell’altezza superiore ai 3 metri. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo del territorio, in transito lungo la strada che costeggia il terreno, hanno notato l’arbusto ed insospettiti dalla sua presenza hanno effettuato gli ulteriori controlli. Laè stata sottoposta a sequestro e il proprietario del terreno è statoin stato di libertà. Lo stesso dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Oggifrutta, verdura e noccole, ma non disdegna la caccia e la pesca. "Quando vado a ... La pelle mi può servire dentro, le ossa le uso per preparare un brodo oppure per dar da mangiare il ......Micciché che " oltre ad essere scrittore di non pochi saggi storici e libri di poesia "da ... temi da proporre a chi guarda le mie foto, sempre con l'obiettivo di essere fotoreporter a, ...I carabinieri della Stazione di Legnaro, decreto dell'A. G. alla mano, hanno bussato adi un 33enne originario della Moldavia per effettuare una perquisizione delegata. Da qualche tempo, infatti, i Carabinieri, notato l'anomalo movimento in quella zona, hanno iniziato a monitorare ...

Saonara. Coltiva piante di marijuana nel giardino di casa: arrestato un 33enne moldavo ilgazzettino.it

Una vera e propria impresa familiare situata a Cafasse nel sottotetto di una casa abbandonata e confinante con la residenza dei tre indagati. Lì i carabinieri hanno scoperto una piantagione estesa per ...I carabinieri di Fiano hanno denunciato un intero nucleo famigliare composto da una donna di 68 anni, vedova, e da i suoi due figli conviventi, rispettivamente di 28 e 38 anni, per produzione e ...