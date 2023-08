Colonie ex Enel di Senigallia | Fratelli d' Italia | ' Il PD come al solito fa finta di non capire'

Stiamo parlando, ovviamente, delle 'Ex', un progetto edilizio di quattro blocchi, nato e sottoscritto dalle Giunte di sinistra: Angeloni, prima, e Mangialardi, dopo . Un progetto, che ...In questi giorni i riflettori si sono accesi nuovamente intorno alla riqualificazione dell'area delle ex -a causa di una delibera di Giunta approvata in periodo ferragostano e senza la presenza del sindaco . L'Amministrazione Olivetti reclama la positività della variazione urbanistica dalla ...Il Sindaco, e il suo assessore Cameruccio , fanno finta di non capire quando sostengono che la variante riguardante le Exnon prevede aumenti volumetrici, delle altezze o delle superfici ...

Stiamo parlando, ovviamente, delle "Ex Colonie Enel", un progetto edilizio di quattro blocchi, nato e sottoscritto dalle Giunte di sinistra: Angeloni, prima, e Mangialardi, dopo. Un progetto, che vede ...