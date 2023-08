Colla per dentiere nel paniere dei furti in costiera a Sorrento

(Di mercoledì 23 agosto 2023)perneldeiin. Terzo arresto in due mesi dei Carabinieri Un fenomeno ancora senza spiegazione quello dellaperche sembra essere entrata neldei. Singolare la geografia criminale legata alle razzie di questi prodotti dagli scaffali dei supermercati. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Prendendo spunto dall’ampio bacino della provincia napoletana, isi concentrano quasi esclusivamente lungo lasorrentina. Quello di ieri pomeriggio è il terzo in 2 mesi, terzo anche come arresto. In manette, una 19enne di origini turche, senza fissa ...

Terzo furto didentiere in due mesi in penisola sorrentina. E' il fenomeno certamente singolare delle ultime settimane, ancora senza spiegazionegli investigatori. Ieri pomeriggio i carabinieri hanno ...

Terzo furto di colla per dentiere in due mesi in penisola sorrentina. E' il fenomeno certamente singolare delle ultime settimane, ancora senza spiegazione per gli investigatori. Ieri pomeriggio i ...