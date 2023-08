Col vecchio Patto di stabilità perdono tutti | anche Francia e Germania La versione di Cipolletta

Leggi su formiche

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Sono bastate 24 ore al governo italiano per mandare un messaggio forte e chiaro all’Europa. Due voci, tra le più autorevoli, uno stesso palco. Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti, responsabile dell’Economia e garante dei conti pubblici italiani, lo hanno detto chiaro e forte, dal Meeting di Rimini: l’Italia non può permettersi di tornare alle vecchie regole di bilancio, perché con un debito saldamente oltre i 2.800 miliardi vorrebbe dire mettere a rischio le finanze e scatenare la reazione dei mercati, finora decisamente benevoli con l’Italia di Giorgia Meloni. Ildi, messo nel congelatore da due anni causa pandemia, va riformato entro fine anno, una brutta copia di quello che fu il simbolo dell’austerity non serve a nessuno, né all’Italia, né allae nemmeno alla ...