Codacons contro Dazn | “In caso di ulteriori problemi togliergli concessione | lanceremo una petizione”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 agosto 2023) “Nonostante la stampa, memore della gravità dei disagi degli anni passati, abbia tutto sommato valutato positivamente la performance diin occasione della prima giornata di campionato, non sono mancate una volta di più segnalazioni e lamentele riguardo la qualità del servizio offerto – che il, fedelmente ai suoi obblighi statutari, ha già provveduto a inoltrare all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni”. Lo sottolinea ilin una nota, relativamente alla qualità di trasmissione della piattaforma dopo la prima giornata di Serie A, di cuidetiene l’esclusiva. “Stavolta, in particolare – specifica il– sono state lamentate difficoltà e riportati corposi ritardi nella trasmissione live: dopo essersi collegati contemporaneamente su due dispositivi differenti, per ...