Clima impazzito e siccità | com' è ridotto il lago Maggiore

"Qn" sfrutta un report Allianz e stima in 10 miliardi i danni del "". Peccato che i calcoli siano aleatori e le soluzioni ridicole. Intanto, gli esperti evocano rischi ambientali per i debiti pubblici: un trucco per dirottare i fondi statali verso la ...Partiamo da giovedì mattina: legge quelle parole del libro di Vannacci e pensa "Sincera verità: prima verifico e controverifico, perché mi dico: ma èDi Vannacci Abbonati per leggere ...A pesare sui raccolti quest'anno ci sono però gli effetti del" ricorda Coldiretti Puglia - con Il caldo torrido di luglio che ha 'bruciato' le coltivazioni nei campi con ustioni che ...

Clima impazzito, Coldiretti: In Italia il terzo anno più caldo dal 1800 ... Il Denaro

E' il pesante bollettino di queste giornat torride che non danno tregua neppure tra i ghiacci perenni delle nostre alpi, sempre più sofferenti a causa del clima impazzito.Intervista a un militare in servizio da oltre 30 anni: “Feci coming out a 50 anni, il mondo si apriva. Ma in caserma ho sentito spesso battute” ...