Clamoroso in Serie A | cade il vincolo territoriale per gli arbitri | Doveri dirigerà Verona-Roma Giua al Napoli

(Di mercoledì 23 agosto 2023) La CommissioneNazionale dell’Aia ha annunciato una novità significativa per la stagione 2023/24 dellaA: ilper le designazioni degliè stato eliminato. Colpo di scena nelle designazioni arbitrali per la seconda giornata diA. L’AIA ha infatti ufficializzato che Daniele, arbitro dila partita train programma sabato 26 agosto. Si tratta di una novità assoluta, perché finora vigeva ilche impediva aglidi dirigere gare della squadra della propria città o regione. Questo tabù è stato infranto con la scelta diper ...

Dalla gioia per l'oro di Tamberi alla delusione per ilflop di Filippo Tortu. Il velocista azzurro non ha superato lo scoglio delle batterie nei ... autore di unadi errori alle misure ...... tra le più avanzate al mondo, prevede tutta unadi tutele e guarentigie per il solo fatto di ... Per farl o non serve la propaganda della destra , che segna già il passo in modo, e ...... aggiornato al 23 agosto: le trattative di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e altre big della...ritorno di fiamma per Morata. Nonostante il buon esordio di Vlahovic in campionato , la ...

Serie D, clamoroso in casa US Bitonto: potrebbe tornare Loris Palazzo. Il calciatore ha rescisso con il Brindisi Tuttocampo

Blog Calciomercato.com: È ricominciato il campionato italiano e tornano le nostre riflessioni su ogni singola giornata. Quest’anno divideremo ogni singola giornata in due ...Clamoroso in casa Arezzo. A meno di dieci giorni dall’inizio del campionato di serie C, il difensore centrale Davide Di Pasquale non sarà più un calciatore amaranto. Questa la scelta maturata dopo un ...