Civitavecchia – Incidente a bimba travolta dal padre sullo scivolo

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Una bambina di nove anni, romana, ha subìto martedì 22 un graveal parco acquatico di. Mentre scendevaacquatico, la bambina è statadalche la accompagnava. La bambina è stata schiacciata dal corpo delsubendo danni che sono al momento apparsi piuttosto gravi. Portata fuori dall’acqua, la piccola ha mostrato di non riuscire a muovere le gambe e le braccia. Il 118 intervenuto con un elicottero l’ha trasportata in ospedale. Rischia la paralisi.

Per questo motivo i gestori del parco costruito anel 1995 hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Arrivata all'ospedale Bambino Gesù di Roma, fortunatamente la piccola si è sentita ...Una bambina è stata elitrasportata al Bambin Gesù di Roma in seguito a unsugli scivoli acquatici di. Durante la discesa è stata colpita e per precauzione è stato chiamato l'elicottero che ha accompagnato la piccola all'ospedale pediatrico del ...Una bimba di 10 anni è stata portata in elisoccorso all'Ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo essere rimasta ferita in unoccorsole all'Aquafelix di. L'si è verificato ...

Civitavecchia, incidente all'acquapark: bimba rischia di restare paralizzata Sky Tg24

CIVITAVECCHIA – Stava giocando su uno scivolo acquatico quando il padre, che scendeva dietro di lei, le è finito addosso. Vittima dell’incidente una bimba di 9 anni che stava trascorrendo la giornata ...A seguito di un terribile incidente all’acquapark di Civitavecchia, una bimba rischia di restare paralizzata: è stata travolta in acqua dal padre.