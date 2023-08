Città Spettacolo | eventi spostati da Piazza Vari | ‘Polemica sterile degli esercenti’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Alti lai salgono dai rappresentantiesercenti di barettidel centro storico per il veto messo dal questore di Benevento (come essi riferiscono) aglidida tenersi a. Lo spostamento aRoma di quelle manifestazioni ha scatenato la solita reazione scomposta”. Così in una nota Claudio De Pietro, residente del centro storico. “Perché scomposta? 1) questi esercenti confondono – scrive – il centro storico di Benevento con i luoghi in cui sono ubicati i loro esercizi commerciali, altrimenti lamentarsi dell’abbandono del centro storico per alcune manifestazioni che si terranno aRoma non avrebbe senso, perchéRoma è il centro del ...