Cinquecento lire | ne hai ancora qualcuna? Controlla se è questa | vale quanto un’autovettura

Leggi su blowingpost

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Molti tra voi se lo sono chiesti: esistono esemplari rari di 500? E se si,possonore? Ecco quali sono le più ricercate e aammonta la quotazione. Partendo dall’epoca più recente, la maggior parte di noi ricorderà la leggendaria 500bimetallica. Coniata nel 1982 con una tecnologia innovativa per l’epoca, raffigura al dritto una testa di donna, al rovescio piazza del Quirinale. Purtroppo dimoneta non sono noti esemplari di grande valore o rari, insembra che ogni annata di conio abbia avuto un buon approvvigionamento, e non vi sia alcuna versione di prova. Anche le monete commemorative di500come quella del Centenario della Banca d’Italia o quella dell’ISTAT non valgono che ...