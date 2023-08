Cina | porta grandi contributi a BRICS per cooperazione vantaggiosa per tutti

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Questa foto aerea, scattata il 4 maggio 2023, mostra una nave da carico che trasmais imto dal Sudafrica, in un porto nella provincia meridionale cinese del Guangdong. (XINHUA) (XINHUA) - PECHINO/JOHANNESBURG, 23 AGO - Lasta svolgendo un ruolo imnte nel promuovere la cooperazion

Un atterraggio soft che consente all'India ad essere il quarto stato dopo l'ex Unione Sovietica, gli Stati uniti e la Cina ad aver raggiunto la superficie lunare. Ed il primo ad aver allunato nella regione del Polo Sud lunare, in seguito ad una discesa automatizzata durata quasi 20 minuti, in cui il lander Vikram ha completato la missione. L'India è la prima al mondo ad atterrare nel polo Sud del satellite. Dopo il fallimento dell'impresa russa con la sonda Luna-25 finita tra i crateri tre giorni fa, una nuova missione va a buon fine.

Cina. Il paese è allagato, resta in piedi la porta tradizionale in balia delle onde – Video RaiNews

L'edizione 2023 del Motor Show di Chengdu, che si aprirà il prossimo 25 agosto e durerà 10 giorni, ha una funzione strategica per il settore automobilistico della Cina centrale e occidentale.