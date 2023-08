Ciambellone con ricotta e marmellata | frulla tutto! È squisito

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Se ami i dolci morbidi e dal profumo intenso puoi provare a realizzare nella tua cucina la ricetta delalla. La ricetta di questosi differenzia dalle altre perché tutti gli ingredienti vengonoti con un semplice mixer da cucina. Realizzare l’impasto quindi è un vero e proprio gioco da ragazzi. Inoltre questo dolce riempirà la tua cucina di un odore paradisiaco e potrai servirlo in qualsiasi momento della giornata proprio perché non prevede l’utilizzo del burro. Quindi è un dolce leggero e allo stesso tempo nutriente che soddisferà qualsiasi tipo di palato. Per scoprire come portare a termine questa ricetta devi solo continuare a leggere.alla: ingredienti e ...