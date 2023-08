Chiedeva soldi ai genitori ogni giorno e li picchiava in caso di rifiuto | in manette un 38enne nel napoletano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 agosto 2023) Il suo stipendio da operaio durava solo per i primi 15 giorni del mese. Poi, una volta finiti i, la sua fonte di guadagno diventavano i suoi. Richieste insistenti di denaro, 30 euro alin settimana e 90 nei fine settimana, fino a vessazioni e violenze indida parte loro. Finché, di fronte all’ennesima richiesta respinta dal padre, l’uomo di 38 anni lo ha picchiato portando così i, sfiniti dopo mesi di aggressioni e con tutti i risparmi prosciugati, a sporgere denuncia nei confronti del figlio. È quanto accadeva regolarmente a Caivano, in provincia di Napoli, dove l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e si trova al momento in carcere in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.